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Рассмотрение дела о ликвидации «Сохнута» в России отложили на месяц

Басманный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута» в России до 19 сентября

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Басманный районный суд Москвы отложил до 19 сентября рассмотрение дела по вопросу о ликвидации агентства «Сохнут» в России, занимающееся репатриацией евреев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, перенос на месяц связан с ходатайством Еврейского агентства, поданным, «чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения». Кроме того, представители «Сохнута» просили о назначении двухмесячной примирительной процедуры, однако суд данное ходатайство отклонил.

Ранее сообщалось, что помощник премьера Израиля по нацбезопасности Эяль Хулата связался с коллегами из Москвы. Он предложил отложить слушания по делу «Сохнута», чтобы обсудить пути урегулирования. Такая инициатива последовала после недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и его израильского коллеги Ицхаком Герцогом.

21 июля Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации.

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Марина Совина
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