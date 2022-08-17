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В Израиле предложили решить кризис вокруг «Сохнута» вне суда

Walla: Израиль предложил России урегулировать ситуацию с закрытием «Сохнута» вне суда

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Израиле выступили с предложением решить ситуацию с закрытием еврейского агентства «Сохнут» в России во внесудебном порядке. Об этом сообщает израильский портал Walla со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что помощник премьера Израиля по нацбезопасности Эяль Хулата связался с коллегами из Москвы. Он предложил отложить слушания по делу «Сохнута», намеченные на 19 августа, чтобы обсудить пути урегулирования. При этом автор материала напомнил, что подобное предложение делали в прошлом российские юристы, представляющие интересы Еврейского агентства, и израильская юридическая делегация, посетившая Москву около двух недель назад. Однако тогда их отклонил Минюст России.

Такая инициатива последовала после недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и его израильского коллеги Ицхаком Герцогом. Как отмечает издание, беседа лидеров двух стран окончательно показала, что кризис вокруг агентства не политический, а требует юридического решения. При этом подчеркивается, что по мере продвижения судебного процесса все труднее будет достичь компромисса, который бы позволил Еврейскому агентству продолжить работу в России.

Ранее Владимир Путин и Ицхак Герцог обсудили проблему работы в России агентства «Сохнут». В пресс-службе Кремля отметили, что беседа глав государств, которая состоялась по инициативе израильской стороны, была честной и откровенной.

21 июля Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации.

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Марина Совина
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