Путин провел «честный и откровенный» разговор с президентом Израиля

В Кремле заявили, что Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Израиля Герцогом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

Отмечается, что беседа глав государств, которая состоялась по инициативе израильской стороны, была честной и откровенной. Политики обсудили проблему работы в РФ агентства «Сохнут». «Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — сказано в сообщении.

В Кремля уточнили, что Путин и Герцог обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере. «В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», — рассказали в Москве.