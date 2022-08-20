Центр в Стамбуле одобрил движение двух судов из портов Украины

СКЦ в Стамбуле одобрил выход двух судов с пшеницей и маслом из порта Черноморск 20 августа

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил отбытие двух судов из украинских портов 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судно Zumrut Ana отправится из Черноморска в итальянскую Венецию. На его борту будет 6,3 тысяч тонн подсолнечного масла. Кроме того, судно Ocean доставит из Черноморска в Мармару в Турции 25 тысяч тонн пшеницы.

Кроме того, в СКЦ отметили, что 20 августа планируется провести две инспекции.

16 августа сообщалось, что еще пять судов с продовольствием вышли из портов Украины. Они направились в турецкую столицу.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Москва не считает необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины. Дипломат также напомнил, что в СКЦ в Стамбуле работают представителей России, Турции, Украины и ООН, а его механизм отслеживает передвижение сухогрузов и производит их досмотр.