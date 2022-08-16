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Пять судов с продовольствием вышли из портов Украины

Минобороны Турции сообщило о выходе пяти судов с продовольствием из портов Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Еще пять судов с продовольствием вышли из портов Украины. Об этом сообщает Минобороны Турции, передает ТАСС.

По информации ведомства, три сухогруза с украинской сельскохозяйственной продукцией вышли из порта Черноморск, еще два — из порта Южный. Они направились в турецкую столицу.

Отмечается, что представители Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле 16 августа проведут досмотр четырех порожних сухогрузов, которые должны отправиться на Украину за зерном.

Ранее стало известно, что сухогруз Razoni, перевозящий зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, последние три дня не передавал никаких данных о своем местоположении. Welt писало, что на данный момент его местоположение непонятно. В ходе последней отправки судно, вероятно, было у восточного побережья Кипра.

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Виктория Кондратьева
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