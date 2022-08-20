На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»

ОГТСУ предложил компенсировать поставки по «Северному потоку» через Украину и Польшу

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) рассказал о варианте компенсировать поставки по газопроводу «Северный поток». В частности, предлагается использовать транзитные коридоры через Украину и Польшу, говорится в пресс-релизе на сайте оператора.

Так, украинский оператор обратил внимание на «регулярные перебои» в работе газопровода в течение последних месяцев, а также на временную остановку этого маршрута в конце августа. Там напомнили, что существуют альтернативные пути прокачки газа, в частности, газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» и трубопровод Ямал–Европа.

19 августа компания «Газпром» объявила о временной приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября. В связи с проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60.