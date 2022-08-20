Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»

ОГТСУ предложил компенсировать поставки по «Северному потоку» через Украину и Польшу

Фото: Nord Stream AG / globallookpress.com

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) рассказал о варианте компенсировать поставки по газопроводу «Северный поток». В частности, предлагается использовать транзитные коридоры через Украину и Польшу, говорится в пресс-релизе на сайте оператора.

Так, украинский оператор обратил внимание на «регулярные перебои» в работе газопровода в течение последних месяцев, а также на временную остановку этого маршрута в конце августа. Там напомнили, что существуют альтернативные пути прокачки газа, в частности, газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» и трубопровод Ямал–Европа.

19 августа компания «Газпром» объявила о временной приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября. В связи с проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»
Названы способы распознать мошенника по телефону
На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»
Две японские компании заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалин-2»
Кинолог назвал отличия в работе ветеринара и грумера
В МИД сообщили о переходе от SWIFT на более защищенные механизмы
Во Франции заявили о хорошем противостоянии России санкциям
В российском регионе вернули масочный режим
В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение Западу
Экс-госсекретарь США призвал скорее завершить конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.