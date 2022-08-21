Запад обсудил необходимость избегать военных действий у Запорожской АЭС

Байден, Джонсон, Макрон и Шольц заявили о необходимости избегать военных действий у ЗАЭС

Президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, а также британский премьер Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость избегать военных действий у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры западных государств коснулись вопроса обстрелов АЭС во время телефонного разговора в воскресенье, 21 августа. Как уточнили в администрации Байдена, лидеры подтвердили неизменную поддержку усилий Украины.

«Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе необходимость избегать военных действий близ станции, а также важность визита в кратчайшие сроки экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — говорится в заявлении Белого дома.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

