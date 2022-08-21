Шольц рассказал о частоте походов в душ

Шольц рассказал экономящим воду немцам, что принимает душ каждый день

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал немцам, которым федеральное правительство порекомендовало экономить воду, что принимает душ каждый день. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства побывал на встрече Шольца с желающими задать ему вопросы гражданами в саду штаб-квартиры правительства ФРГ. «Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила одна из посетительниц дня открытых дверей, вызвав хохот собравшихся.

Шольц ответил, что моется каждый день.

Ранее бургомистр Ганновера Белит Онэй заявил, что власти немецкого города решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Онэй отметил, что последние несколько дней доказали непредсказуемость текущей ситуации. По его словам, столица земли Нижняя Саксония пытается подготовиться к любому варианту развития событий.

По результатам опроса компании INSA стало известно, что больше половины немцев стали реже и поспешнее мыться. Решение о нечастом и непродолжительном мытье в целях экономии воды приняли 62 процента жителей Германии. По мнению автора статьи, такое поведение спровоцировано призывами светофорной коалиции к бережливому расходу ресурсов.