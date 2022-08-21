Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц рассказал о частоте походов в душ

Шольц рассказал экономящим воду немцам, что принимает душ каждый день

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал немцам, которым федеральное правительство порекомендовало экономить воду, что принимает душ каждый день. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства побывал на встрече Шольца с желающими задать ему вопросы гражданами в саду штаб-квартиры правительства ФРГ. «Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила одна из посетительниц дня открытых дверей, вызвав хохот собравшихся.

Шольц ответил, что моется каждый день.

Ранее бургомистр Ганновера Белит Онэй заявил, что власти немецкого города решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Онэй отметил, что последние несколько дней доказали непредсказуемость текущей ситуации. По его словам, столица земли Нижняя Саксония пытается подготовиться к любому варианту развития событий.

По результатам опроса компании INSA стало известно, что больше половины немцев стали реже и поспешнее мыться. Решение о нечастом и непродолжительном мытье в целях экономии воды приняли 62 процента жителей Германии. По мнению автора статьи, такое поведение спровоцировано призывами светофорной коалиции к бережливому расходу ресурсов.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины
Запад заявил о «непоколебимой» поддержке Украины
Шольц рассказал немцам о поставках оружия Украине
Главы Британии, США, Франции и ФРГ поддержали идею визита МАГАТЭ в Запорожье
Шольц рассказал о частоте походов в душ
Танец пожилого мужчины в московском парке попал на видео и восхитил сеть
Швеция заявила о желании ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета
Следовавший в Москву самолет экстренно сел в Минске из-за разгерметизации
«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ
Шольц назвал себя богатым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.