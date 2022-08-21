Шольц рассказал о частоте походов в душ
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал немцам, которым федеральное правительство порекомендовало экономить воду, что принимает душ каждый день. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства побывал на встрече Шольца с желающими задать ему вопросы гражданами в саду штаб-квартиры правительства ФРГ. «Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила одна из посетительниц дня открытых дверей, вызвав хохот собравшихся.
Шольц ответил, что моется каждый день.
Ранее бургомистр Ганновера Белит Онэй заявил, что власти немецкого города решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Онэй отметил, что последние несколько дней доказали непредсказуемость текущей ситуации. По его словам, столица земли Нижняя Саксония пытается подготовиться к любому варианту развития событий.
По результатам опроса компании INSA стало известно, что больше половины немцев стали реже и поспешнее мыться. Решение о нечастом и непродолжительном мытье в целях экономии воды приняли 62 процента жителей Германии. По мнению автора статьи, такое поведение спровоцировано призывами светофорной коалиции к бережливому расходу ресурсов.