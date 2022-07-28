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В спортзалах Германии отключат горячий душ для экономии газа

В спортзалах и бассейнах Ганновера в Германии отключат горячий душ для экономии газа

Фото: Shutterstock

Власти города Ганновер в Германии решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Об этом сообщил бургомистр Ганновера Белит Онэй, его заявление опубликовано на портале местной администрации.

Онэй отметил, что последние несколько дней доказали непредсказуемость текущей ситуации. По его словам, столица земли Нижняя Саксония пытается подготовиться к любому варианту развития событий.

«Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — резюмировал бургомистр.

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Виктория Кондратьева
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