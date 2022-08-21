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ПВО России отработало по объектам на подлете к аэродрому Бельбек от Евпатории

Глава Севастополя Развожаев: ПВО отработало по объектам на подлете к аэродрому Бельбек

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Противовоздушная оборона России вновь отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек от Евпатории, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, украинские военные хотят вызывать панику среди местных жителей. «Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории», — уточнил глава Севастополя.

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Ранее Развожаев заявил, что в настоящий момент Севастополь является прифронтовым городом. По этой причине на его территории начал действовать «желтый» уровень террористической опасности. Власти пошли на этот шаг после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота (ЧФ), пояснил он.

31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на штаб ЧФ России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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Марина Совина
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