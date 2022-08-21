В России отреагировали на угрозы Польши
Польша разговаривает устами американцев, поэтому и угрозы со стороны лидеров этой страны в адрес России диктуются из США. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на заявление госсекретаря Минобороны Польши Войцеха Скуркевича депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
Польша готова ответить России на размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области активацией пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич. По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет вблизи государства-члена НАТО.
Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.
Мы должны защитить жителей Калининградской области. А защита может быть только силой
«Польша уже неоднократно высказывала устами своих руководителей угрозы в сторону Калининградской области, в сторону русского мира. Поэтому это вполне реальные угрозы из вполне реальных уст исполнительной власти», — считает Колесник.
Депутат напомнил, что угрозы в сторону Калининградской области звучат также и от других членов НАТО — например, от Литвы. Он подчеркнул, что Россия много лет терпела подобные высказывания и не принимала ответных мер.
«Но они думали, что в ответ на их наращивание американских вооружений, а они их уже наращивали, мы будем молчать? Вот наша ответная мера. До размещения мы не отвечали. Но дальше будет больше», — заявил он.
Мы должны защитить нашу территорию. Это наша страна, наша Федерация, которая подвергается прямой угрозе со стороны стран НАТО
18 августа Минобороны сообщило, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области. «На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"», — заявили в Минобороны России.