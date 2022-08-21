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В России отреагировали на угрозы Польши

Депутат Колесник убежден, что угрозы со стороны Польши в адрес России диктуются из США

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Польша разговаривает устами американцев, поэтому и угрозы со стороны лидеров этой страны в адрес России диктуются из США. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на заявление госсекретаря Минобороны Польши Войцеха Скуркевича депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.

Польша готова ответить России на размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области активацией пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич. По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет вблизи государства-члена НАТО.

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

Мы должны защитить жителей Калининградской области. А защита может быть только силой

Андрей Колесникдепутат

«Польша уже неоднократно высказывала устами своих руководителей угрозы в сторону Калининградской области, в сторону русского мира. Поэтому это вполне реальные угрозы из вполне реальных уст исполнительной власти», — считает Колесник.

Депутат напомнил, что угрозы в сторону Калининградской области звучат также и от других членов НАТО — например, от Литвы. Он подчеркнул, что Россия много лет терпела подобные высказывания и не принимала ответных мер.

«Но они думали, что в ответ на их наращивание американских вооружений, а они их уже наращивали, мы будем молчать? Вот наша ответная мера. До размещения мы не отвечали. Но дальше будет больше», — заявил он.

Мы должны защитить нашу территорию. Это наша страна, наша Федерация, которая подвергается прямой угрозе со стороны стран НАТО

Андрей Колесникдепутат

18 августа Минобороны сообщило, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области. «На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"», — заявили в Минобороны России.

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Варвара Кошечкина
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