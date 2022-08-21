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Минобороны Польши пригрозило России пятой статьей устава НАТО

PAP: госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич пригрозил России пятой статьей устава НАТО

Фото: Shutterstock

Польша готова ответить России на размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области активацией пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич, пишет PAP.

По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет вблизи государства-члена НАТО.

Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия

Войцех Скуркевичгоссекретарь Минобороны Польши

По его словам, сотрудничество в рамках НАТО остается основой для обеспечения безопасности Польши. Он добавил, что гарантии пятой статьи Североатлантического альянса были и остаются в силе. Соответствующие обязательства, по его словам, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

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Размещение ракет

18 августа Минобороны сообщило, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области.

Отмечается, что в ходе полета было отработано взаимодействие с истребительной авиацией шестой армии Военно-воздушных сил (ВВС) России, а также с системами противовоздушной обороны (ПВО) и морской авиацией Балтийского флота.

На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"

Минобороны России

Угрозы НАТО

Ранее председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд заявил, что прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт возможно в том случае, если Россия ударит по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter-аккаунте.

Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО

Тобиас Эллвуд председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя переброску трех истребителей МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск, заверил, что «перед Россией не стоит угроза со стороны НАТО».

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

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Ответ России

По мнению первого заместителя главы международного комитета Совета Федерации (СФ) Владимира Джабарова, напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам национальной безопасности. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться», — указал он

Владимир Джабаров первый заместитель главы международного комитета Совфеда

Политик подчеркнул, что не Россия «все это начинала». По его словам, Москва неоднократно предупреждала НАТО не переходить «красных линий», однако в альянсе не хотели слышать российскую позицию.

Здесь и сейчас
Марина Совина
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