Минобороны Польши пригрозило России пятой статьей устава НАТО

PAP: госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич пригрозил России пятой статьей устава НАТО

Польша готова ответить России на размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области активацией пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич, пишет PAP.

По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет вблизи государства-члена НАТО.

Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия Войцех Скуркевич госсекретарь Минобороны Польши

По его словам, сотрудничество в рамках НАТО остается основой для обеспечения безопасности Польши. Он добавил, что гарантии пятой статьи Североатлантического альянса были и остаются в силе. Соответствующие обязательства, по его словам, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

Размещение ракет

18 августа Минобороны сообщило, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области.

Отмечается, что в ходе полета было отработано взаимодействие с истребительной авиацией шестой армии Военно-воздушных сил (ВВС) России, а также с системами противовоздушной обороны (ПВО) и морской авиацией Балтийского флота.

На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"

Минобороны России

Угрозы НАТО

Ранее председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд заявил, что прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт возможно в том случае, если Россия ударит по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter-аккаунте.

Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО Тобиас Эллвуд председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя переброску трех истребителей МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск, заверил, что «перед Россией не стоит угроза со стороны НАТО».

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

Ответ России

По мнению первого заместителя главы международного комитета Совета Федерации (СФ) Владимира Джабарова, напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам национальной безопасности. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться», — указал он

Владимир Джабаров первый заместитель главы международного комитета Совфеда

Политик подчеркнул, что не Россия «все это начинала». По его словам, Москва неоднократно предупреждала НАТО не переходить «красных линий», однако в альянсе не хотели слышать российскую позицию.