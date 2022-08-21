В Казахстане опровергли гибель соотечественников в ДТП в Ульяновской области

МИД Казахстана: среди погибших в ДТП в Ульяновской области нет граждан республики

Среди погибших и пострадавших в ДТП, произошедшем в Ульяновской области, нет граждан Казахстана. Опровержение сообщил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Он сослался на предварительные данные регионального штаба МЧС.

Ранее 21 августа сообщалось, что в микроавтобусе, который попал в аварию с двумя фурами, вероятно, находились граждане Казахстана. В результате ДТП погибло 15 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стало плохое самочувствие водителя одного из грузовиков.

По данным МВД, водитель большегруза заблаговременно не затормозил и врезался в стоящий микроавтобус, который ждал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками.

Авария произошла 21 августа около 14:00 по местному времени на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе.