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Премьер Японии заразился коронавирусом

Премьер Японии Кисида в отпуске заразился COVID-19, он лечится в своей резиденции

Фото: Zhang Xiaoyu / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился COVID-19 и проходит лечение в своей официальной резиденции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя кабинета министров.

20 августа у главы правительства развился кашель и лихорадка. Утром 21 августа он сдал ПЦР-тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Кисида только что вернулся из недельного отпуска и должен был приступить к работе в понедельник, 22 августа.

10 августа сообщалось, что премьер-министр Японии объявил новый состав правительства страны. В тот день весь кабинет министров ушел в отставку после заявлений Кисиды о желании обновить правительство.

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Любовь Ширижик
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