«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 в матче шестого тура РПЛ

«Краснодар» на своем поле одержал победу над «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 28-й минуте мяч забил полузащитник Алексей Ионов. На 66-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Джон Кордоба.

После шести матчей «Краснодар» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Оренбурга» шесть очков, команда располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.

«Краснодар» в следующем туре на выезде сыграет с московским «Торпедо», а «Оренбург» — со столичным «Локомотивом». Обе встречи пройдут 28 августа.