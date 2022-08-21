Определена масса крупнейшей звезды во Вселенной

Обсерватория Gemini получила изображения одной из крупнейших звезд во Вселенной

Группа астрономов изучила самую массивную из известных звезд R136a1, которая находится в Большом Магеллановом Облаке (БМО) и достигает массы 150-200 Солнц. Об этом сообщается в препринте статьи в репозитории arXiv.

Исследователи провели наблюдения за звездным скоплением R136 в БМО на расстоянии 150 тысяч световых лет от Земли с помощью телескопа обсерватории Gemini. Ученым удалось получить самые четкие на настоящий момент изображения скопления, что позволило разглядеть отдельные звезды в центральном ядре R136 и более точно определить их свойства. Ученые измерили массы некоторых из самых ярких звезд скопления, в том числе R136a1, чья масса оказалась значительно ниже предыдущих оценок в 250-320 масс Солнца. Тем не менее эта звезда по-прежнему имеет температуру поверхности в восемь раз выше, чем у Солнца, а ее радиус в 40 раз больше, что делает ее одной из самых больших звезд во Вселенной из известных.

Результаты наблюдений являются опорной точкой для определения верхнего предела массы самых крупных звезд, что имеет решающее значение для понимания механизмов их формирования. До сих пор для астрономов остается загадкой, каким образом образуются гигантские звезды, поскольку большинство из них расположены в центрах плотных скоплений, а время их жизни относительно мало и составляет всего лишь два-три миллиона лет по сравнению с десятью миллиардами лет для звезд солнечного типа.