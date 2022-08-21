Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Запад заявил о «непоколебимой» поддержке Украины

Лидеры Британии, ФРГ, США и Франции договорились продолжать поддержку Украины

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидеры четырех стран Запада в воскресенье, 21 августа, провели совместный телефонный разговор, заявив, что поддержка ими Украины останется «непоколебимой». Цитаты приводит ТАСС со ссылкой на заявления кабмина Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден договорились, что поддержка Украины «в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе».

В этом же разговоре главы четырех стран высказались за важность обеспечения безопасности и защиты на Запорожской АЭС, поддержали идею направить миссию МАГАТЭ на объект и призвали к военной сдержанности возле атомной станции.

В августе колумнист газеты The Telegraph Ричард Кемп в своей статье спрогнозировал сроки потери западных стран, оказывающих помощь Киеву, интереса к поддержке Украины. По его мнению, это произойдет через три месяца, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины
Запад заявил о «непоколебимой» поддержке Украины
Шольц рассказал немцам о поставках оружия Украине
Главы Британии, США, Франции и ФРГ поддержали идею визита МАГАТЭ в Запорожье
Шольц рассказал о частоте походов в душ
Танец пожилого мужчины в московском парке попал на видео и восхитил сеть
Швеция заявила о желании ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета
Следовавший в Москву самолет экстренно сел в Минске из-за разгерметизации
«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ
Шольц назвал себя богатым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.