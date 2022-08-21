Четыре американских военных корабля прибыли в Прибалтику

Четыре корабля Шестого флота ВМФ США прибыли в Прибалтику

Четыре корабля Шестого флота ВМФ США прибыли в Прибалтику в рамках запланированного визита. Об этом сообщили на странице пресс-службы американского военно-морского соединения.

Как отмечается в тексте релиза, этим шагом Вашингтон показывает своим прибалтийским союзникам приверженность и растущее взаимодействие в рамках НАТО.

«Мы очень рады укреплять отношения с нашими балтийскими союзниками, а также наслаждаться отдыхом и отдыхом. Мы благодарим Ригу за гостеприимство и с нетерпением ждем нашего визита, отметил Бет Нельсон», — заявил командир корабля USS Gunston Hall, на котором в Ригу прибыло 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты США.

Кроме него в рижский порт вошел военный корабль USS Arlington. Ракетный эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117) класса Arleigh Burke прибыл в Таллинн, а в литовский порт Клайпеды вошел десантный корабль USS Kearsarge (LHD 3).

Ранее стало известно, что Второй флот Военно-морских сил (ВМС) США наращивал присутствие в Северной Атлантике в период с января по апрель этого года. Вице-адмирал соединения Дэниел Дуайер (Daniel Dwyer) заявил, что переброска сил в Северную Атлантику в начале 2022 года стала первым случаем, когда Второй флот усилил свое присутствие в Европе вне учений.