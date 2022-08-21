Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве дочери Дугина

Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве дочери Дугина Дарьи

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). Предположительно, в автомобиле, в котором она погибла, было установлено взрывное устройство.

30-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.