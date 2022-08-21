Семак оценил переход Дзюбы в турецкий клуб

Тренер Семак поздравил футболиста Артема Дзюбу с переходом в турецкий «Адана Демирспор»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил переход бывшего нападающего команды Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Его слова приводятся в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Специалист поздравил 33-летнего футболиста с новым этапом карьеры. «Будем с удовольствием следить за игрой Артема, Ярослава [Ракицкого] и Магомеда [Оздоева] в Турции», — заявил Семак.

О контракте Дзюбы с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления соглашения на год. В клубе он будет выступать под 24-м номером. Российский форвард поблагодарил руководство турецкой команды за оказанное доверие.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.