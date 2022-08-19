Артем Дзюба поблагодарил руководство турецкого «Адана Демирспор» за доверие

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба прокомментировал переход в турецкий клуб. Пост доступен в Telegram-аккаунте игрока.

33-летний форвард поблагодарил руководство турецкого клуба за оказанное доверие. «Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу», — написал Дзюба.

Ранее переезд Дзюбы в чемпионат Турции оценил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Специалист заключил, что форвард сделал хороший выбор.

Дзюба заключил контракт с «Адана Демирспор» на один сезон с опцией продления соглашения на год. В клубе он будет выступать под 24-м номером.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.