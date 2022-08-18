Карпин отреагировал на переезд Дзюбы в чемпионат Турции

Валерий Карпин заявил, что Артем Дзюба сделал хороший выбор, перейдя в «Адана Демирспор»

Главный тренер сборной Росси Валерий Карпин отреагировал на переезд нападающего Артема Дзюбы в чемпионат Турции. Об этом сообщает ТАСС.

33-летний форвард продолжит карьеру в турецком «Адана Демирспор». «Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», — заключил Карпин.

О переходе Дзюбы в турецкий клуб стало известно ранее 18 августа. Форвард подписал соглашение на сезон с возможностью продления на год.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Игрок выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. Вместе с клубом он четырежды выигрывал золото РПЛ.

20 сентября 2021-го Дзюба оказался в расширенном списке футболистов сборной России для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022, однако игрок отказался от вызова в национальную команду. Нападающий объяснил решение тем, что находится не в оптимальной форме. До этого Карпин публично признал наличие личного конфликта с форвардом.