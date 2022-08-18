Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ФШМ
1:3
Завершен
Химик Дз
Фонбет Кубок России|1-й раунд - 1/256 финала
Ференцварош
4:0
Завершен
Шэмрок Роверс
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Гент
0:2
Завершен
Омония
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Вест Хэм Юнайтед
3:1
Завершен
Виборг
Лига конференций|Раунд плей-офф. 1-й матч
Крылья Советов
Завтра
19:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Спорт

Карпин отреагировал на переезд Дзюбы в чемпионат Турции

Валерий Карпин заявил, что Артем Дзюба сделал хороший выбор, перейдя в «Адана Демирспор»

Фото: YIANNIS KOURTOGLOU / Reuters

Главный тренер сборной Росси Валерий Карпин отреагировал на переезд нападающего Артема Дзюбы в чемпионат Турции. Об этом сообщает ТАСС.

33-летний форвард продолжит карьеру в турецком «Адана Демирспор». «Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», — заключил Карпин.

О переходе Дзюбы в турецкий клуб стало известно ранее 18 августа. Форвард подписал соглашение на сезон с возможностью продления на год.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Игрок выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. Вместе с клубом он четырежды выигрывал золото РПЛ.

20 сентября 2021-го Дзюба оказался в расширенном списке футболистов сборной России для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022, однако игрок отказался от вызова в национальную команду. Нападающий объяснил решение тем, что находится не в оптимальной форме. До этого Карпин публично признал наличие личного конфликта с форвардом.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о занятых ВСУ огневых позициях в школе в ДНР
В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике
Украинские военные открыли массированный огонь по Энергодару
Госдеп прокомментировал переброску российских МиГ-31 в Калининградскую область
Зеленский заявил о готовности Турции помочь восстановить Харьков
Карпин отреагировал на переезд Дзюбы в чемпионат Турции
Минпромторг назвал неконкурентоспособным российский автопром
В США высказались об участии Китая в учениях на территории России
США разрешили Украине использовать американское оружие в Крыму
В России оценили вероятность сценария Чернобыля на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.