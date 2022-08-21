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В Госдуме назвали атаку Украины на Крым «агонией киевского режима»

Депутат Госдумы Шеремет назвал «агонией киевского режима» атаку украинских БПЛА на Крым
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «агонией киевского режима» атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности», — заявил Шеремет.

Парламентарий заверил, что ситуация на полуострове находится под контролем властей и вооруженных сил, причин для паники нет. «Беспилотники не представляют никакой угрозы, по имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — успокоил он.

Шеремет допустил, что атака может осуществляться под кураторством западных спецслужб, чтобы отследить место расположения и проверить на прочность крымскую систему противовоздушной обороны. Он также попросил жителей Крыма не снимать и не публиковать видеозаписи работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предупредил о планах США легализовать наращивание военных провокаций Украины против полуострова.

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО в различных местах. Так, в субботу, 20 августа, стало известно, что в Севастополе над штабом Черноморского флота был сбит беспилотник. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, обошлось без жертв, на месте работают экстренные службы.

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Марина Совина
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