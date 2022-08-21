В Госдуме назвали атаку Украины на Крым «агонией киевского режима»

Депутат Госдумы Шеремет назвал «агонией киевского режима» атаку украинских БПЛА на Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «агонией киевского режима» атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности», — заявил Шеремет.

Парламентарий заверил, что ситуация на полуострове находится под контролем властей и вооруженных сил, причин для паники нет. «Беспилотники не представляют никакой угрозы, по имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — успокоил он.

Шеремет допустил, что атака может осуществляться под кураторством западных спецслужб, чтобы отследить место расположения и проверить на прочность крымскую систему противовоздушной обороны. Он также попросил жителей Крыма не снимать и не публиковать видеозаписи работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предупредил о планах США легализовать наращивание военных провокаций Украины против полуострова.

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО в различных местах. Так, в субботу, 20 августа, стало известно, что в Севастополе над штабом Черноморского флота был сбит беспилотник. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, обошлось без жертв, на месте работают экстренные службы.