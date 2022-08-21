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В Крыму предупредили об активизации военных провокаций Украины и США

Постпред Крыма Мурадов заявил о намерении Киева и США активизировать военные провокации

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предупредил о намерении США легализовать наращивание военных провокаций Украины против полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией

Георгий МурадовПостоянный представитель Крыма при президенте России

По мнению политика, именно для этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг «натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма».

Мурадов считает, что на заседании платформы Вашингтон попытается легализовать усиление антикрымских военных провокаций Украины с применением вооружений НАТО, прикрываясь тем, что страны альянса не признают российский статус Крыма. Поэтому, полагает он, это нельзя игнорировать.

Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации

Георгий МурадовПостоянный представитель Крыма при президенте России
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Работа ПВО в Крыму

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО в различных местах. Жители публиковали в соцсетях кадры, на которых видно, как зенитная ракета направляется в воздух, после чего слышен характерный звук. Глава Крыма призвал население сохранять спокойствие.

В субботу, 20 августа, стало известно, что в Севастополе над штабом Черноморского флота был сбит беспилотник. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, обошлось без жертв, на месте работают экстренные службы.

Беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в разных частях Крыма утром 20 августа и вечером 19 августа — в Евпатории, Севастополе, Западном Крыму, Бахчисарае и Сакском районе.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов также заявил об активизации в Крыму агентуры Киева. При этом, отметил он, поскольку на большие дела эти агенты не способны, «пакостят по мелкому».

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Угрозы для Крымского моста

В последние дни от представителей киевской власти поступает все больше угроз в адрес Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России через Керченский пролив. Он вызывает отторжение у Киева с момента, как было объявлено о начале его строительства в 2014 году.

Так, 15 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Киев на июньском саммите НАТО провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения моста. Позднее в Лондоне открестились от подобных переговоров.

17 августа советник Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост, указав, что объект является «законной военной целью».

Такие объекты должны быть уничтожены

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заверил, что Крымский мост достаточно защищен, поскольку строился с учетом «возможных рисков».

Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах

Константин Косачеввице-спикер Совета Федерации

По словам сенатора, в случае попытки нанести удар по Крымскому мосту будет понятно, что это делается с помощью оружия, которое предоставляет Запад Украине. Он напомнил, что своего оружия, позволяющего осуществить такие атаки, у киевских властей в настоящее время нет.

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Марина Совина
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