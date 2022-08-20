На западе Крыма вновь сработала система ПВО

В Крыму в районе Бахчисарая сработала система ПВО

На западе Крыма, в Сакском районе и в окрестностях Бахчисарая, сработала система противовоздушной обороны, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» добавляет, что в Бахчисарае отмечено три взрыва, работает система ПВО. По данным канала, сбито несколько беспилотников, а в районе аэродрома виден дым.

Система ПВО вновь сработала на полуострове 20 августа — ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что на западе был сбит беспилотник, обошлось без пострадавших.