В Крыму сообщили о сработавшей системе ПВО

Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике

В Западном Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО), беспилотник был сбит. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», — написал он.

Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в сети появилось видео пролета беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе. На ролике видно, как дрон приближается к строениям и пропадает за крышами. Пролет сопровождается звуками интенсивной стрельбы.

Беспилотник над штабом Черноморского флота был сбит утром 20 августа. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник прилетел в крышу стратегического здания.

