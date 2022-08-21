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Стало известно о бегстве украинских призывников в Россию

РИА Новости: украинские призывники платят тысячи долларов, чтобы сбежать в Россию

Фото: Shutterstock

Украинские призывники бегут с подконтрольной Киеву территории в Мелитополь, чтобы оттуда, заплатив тысячи долларов перевозчикам, попасть в Россию и скрыться от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со слов поговоривших с агентством беглых украинцев.

«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. (...) Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тысячи долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», — заявил 28-летний молодой человек из Харькова Александр Тридуб.

«Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. Поэтому я ушел от мобилизации. Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет, и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей», — сообщил Дмитрий Тарануха из Запорожья. По его словам, он заплатил перевозчику две тысячи долларов, чтобы попасть с подконтрольной Украине территории в Мелитополь.

Ранее пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР сообщила, что одно из подразделений ВСУ сложило оружие после артиллерийского обстрела и последовавшего через Telegram предложения сдаться. После переписки в мессенджере бойцы подразделения вышли с поднятыми руками, а его позиции перешли под контроль НМ ДНР.

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Николай Чигасов
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