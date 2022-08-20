В ДНР сообщили о добровольной сдаче подразделения ВСУ после переписки в Telegram

В ДНР сообщили о добровольной сдаче подразделения ВСУ в плен после переписки в Telegram

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложило оружие в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) республики в своем Telegram-канале.

По заявлению военных, в населенном пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться. После переписки в мессенджере бойцы подразделения вышли с поднятыми руками, а его позиции перешли под контроль НМ ДНР.

Отмечается, что бойцы сдавшегося отряда были мобилизованы ВСУ, обладали недостаточной подготовкой и были плохо вооружены.

Сдавшиеся в плен не хотят возвращаться в строй

13 августа в Минобороны России рассказали, что сдавшиеся в плен и сложившие оружие солдаты ВСУ отказались вернуться на Украину по обмену.

Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой Минобороны России

В свою очередь, командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына), находящийся в плену в ДНР, извинился перед жителями Донбасса. «Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», — сказал он. Морпех заявил, что не желал бы лично встречаться с жителями Мариуполя. По его словам, в их глазах украинские военные стали «извергами».

В рядах ВСУ учащаются случаи дезертирства

1 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что деморализованные серьезными безвозвратными потерями, бойцы 128-й горно-штурмовой и 93-й механизированной бригад ВСУ начали массово оставлять боевые позиции. Он уточнил, что солдаты-дезертиры бегут из Харьковской области и Запорожья, где действуют упомянутые соединения. Также сообщалось о дезертирстве стрелковой роты 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов пообещал, что после завершения спецоперации тем, кто оказался воевать против России, Донецкой и Луганской народных республик, будут прощены все судимости за уклонение от службы. Более того, по его словам, уклонистов от участия в боевых действиях против мирного населения поощрят.

19 августа Конашенков рассказал, что бойцы полка территориальной обороны «Кракен» ВСУ расстреляли 100 солдат 58-й мотопехотной бригады, бежавших с поля боя. По его словам, это было сделано для пресечения паники и в качестве устрашения личного состава ВСУ. Также в Минобороны заявляли, что бойцы ВСУ стреляли в спину украинским военным, которые решили сдаться в плен.