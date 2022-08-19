Минобороны заявило о расстреле бойцами «Кракена» бежавших с поля боя солдат ВСУ

Минобороны России заявило о показательном расстреле 100 солдат ВСУ боевиками «Кракена»

Бойцы полка территориальной обороны «Кракен» Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли 100 солдат 58-й мотопехотной бригады, бежавших с поля боя. Об этом в пятницу, 19 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ были разбиты 14 августа возле села Уды в Харьковской области в ходе наступления российских военных. Часть оставшихся в живых солдат противника покинула свои позиции в районе населенного пункта. Для пресечения паники и в качестве устрашения личного состава ВСУ бойцы полка «Кракен» показательно расстреляли дезертиров.

28 июля Конашенков также сообщал, что украинская территориальная оборона расстреляла остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады при их отступлении из села Покровское в Донецкой народной республике. Число погибших представитель Минобороны не уточнил.

14 июля стало известно, что более 200 бойцов «Кракена» отказались выполнять приказ Киева о выдвижении в район Краматорска. По информации Минобороны, солдаты полка заявили, что переходят в городскую тероборону Харькова. Их поступок не устроил командование, из-за чего началась перестрелка, в результате которой были убиты шесть бойцов «Кракена».