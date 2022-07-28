Минобороны заявило о расстреле теробороной бежавших с поля боя солдат ВСУ

Генерал Конашенков заявил, что бойцы теробороны расстреляли бежавших солдат ВСУ

Формирования украинской территориальной обороны расстреляли бежавших с поля солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, тероборона расстреляла остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады при их отступлении из села Покровское в Донецкой народной республике (ДНР).

Представитель Минобороны уточнил, что это произошло еще 25 июля. Число погибших Конашенков не озвучил.

Ранее сообщалось, что 200 бойцов 226-го формирования «Кракен» массово отказались выполнять приказ Киева о выдвижении в район Краматорска. Поступок военных не устроил командование, из-за чего якобы началась перестрелка, в результате которой были убиты шесть бойцов «Кракена».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.