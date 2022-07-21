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В Запорожье пообещали амнистию дезертирам ВСУ

Член администрации Запорожья Рогов заявил, что дезертировавшим из ВСУ простят судимости

Фото: Mykhaylo Palinchak / globallookpress.com

После освобождения всей Украины тем, кто оказался воевать против России, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, будут прощены все судимости за уклонение от службы, заявил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мы снимем все судимости со всех осужденных режимом Зеленского за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов», — написал Рогов.

Он также указал, что на фоне больших потерь ВСУ в Донбассе мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать на фронт. «Военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. Военнослужащие оштрафованы», — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях ВСУ. Вскоре после этого было установлено, что средняя продолжительность жизни солдата ВСУ на фронте в Донбассе составляет от 12 до 13 суток.

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Василий Мека
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