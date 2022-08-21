Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины

КП: философ Дугин рассказал о поступавших ему и его погибшей дочери угрозах с Украины

Философ Александр Дугин рассказал, что ему и его погибшей дочери Дарье в последнее время поступали угрозы от украинских националистов, однако они не придавали им значения. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников издания, следователи опросили Дугина. «С фестиваля Дугины уехали на разных автомобилях. Машина отца ехала почти следом за дочерью. Взрыв на повороте со Звенигородского шоссе на Можайское произошел у него на глазах», — заявил источник.

Ранее стало известно, что взрывное устройство на машине, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было установлено рядом с трубками бензина под водителем. Было заложено примерно 350 граммов тротила. Вероятно, устройство активировалось дистанционно, по звонку. По данным источника «РЕН ТВ», преступники следили за передвижением машины, но неизвестно, каким образом.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Сообщалось, что она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец Александр Дугин. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом.