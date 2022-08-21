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Стали известны новые подробности о взрывном устройстве в машине Дугиной

РЕН ТВ: взрывное устройство в машине Дугиной содержало 350 граммов тротила

Фото: СК РФ / РИА Новости

Взрывное устройство на машине, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было установлено рядом с трубками бензина под водителем, заложено примерно 350 граммов тротила. Новые подробности стали известны телеканалу РЕН ТВ.

Вероятно, устройство активировалось дистанционно, по звонку. По данным источника телеканала, преступники следили за передвижением машины, но неизвестно, каким образом.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Отмечалось, что на фестивале было много гостей, досмотра при заезде на парковку не было, поэтому «взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Сообщалось, что она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец Александр Дугин. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом.

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Алина Гончарова
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