Стало известно об установке взрывного устройства на машину Дугиной на фестивале

Правоохранители: взрывное устройство на машину Дугиной установили на фестивале

Неизвестные установили взрывное устройство на машину, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 21 августа, стало известно ТАСС от правоохранительных органов.

«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. (...) Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», — сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что у входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД. При проходе на само мероприятие были установлены рамки.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Сообщалось, что она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец Александр Дугин. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом. Следователи также пришли к выводу, что убийство политолога носит заказной характер.

Коллега Дугина в беседе с «Лентой.ру» перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога: это могли быть военная разведка Украины, служба безопасности Украины, антитурецкие силы или «люди криминального толка».