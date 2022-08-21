Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

СКР: убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентство подчеркивает, что с учетом уже полученных данных следствие пришло к выводу: преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Следователи уже осмотрели место преступления при участии специалиста-взрывотехника. Сгоревший автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога: это могли быть военная разведка Украины, служба безопасности Украины, антитурецкие силы или «люди криминального толка».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. По данным скрипача Петра Лундстрема, россиянка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, но он уехал на другом автомобиле. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
СКР заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной
Стало известно о бегстве украинских призывников в Россию
В Госдуме призвали к бдительности после убийства дочери Дугина
Названы самые популярные российские города для гастрономических путешествий
Коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога
Названы находящиеся под угрозой ударов ВСУ области России
Костя Цзю оценил победу Усика над Джошуа
Стало известно о подготовке еще двух терактов в Москве кроме убийства Дугиной
В России выявили 39 669 случаев COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.