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Захарова оценила версию об украинском следе в убийстве дочери Дугина

Захарова: если Киев причастен к убийству Дугиной, речь идет о гостерроризме
СюжетУбийство дочери Александра Дугина
Начало событий в новости СКР заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Правоохранительные органы России при расследовании гибели Дарьи Дугиной должны проверить украинский след. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, версию о причастности киевского режима также выдвинул глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Если его предположение подтвердится, тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом».

Захарова указала на достаточное количество фактов, подтверждающих эту версию, которые накопились за эти годы: от политических призывов к насилию до участия украинских госструктур в преступлениях.

Ранее 21 августа Следственный комитет России (СКР) заявил о заказном характере убийства Дугиной. Преступление было заранее спланировано, отметили в ведомстве.

Коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога: это могли быть военная разведка Украины, служба безопасности Украины, антитурецкие силы или «люди криминального толка».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. По данным скрипача Петра Лундстрема, россиянка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, но он уехал на другом автомобиле. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

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Любовь Ширижик
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