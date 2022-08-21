В Запорожье смерть Дугиной связали с Украиной

Член администрации Запорожья Владимир Рогов связал смерть Дарьи Дугиной с Украиной

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов связал смерть Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина, с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и ее отец — Александр Дугин», — заявил Рогов, обратив внимание на то, что Дугина вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его анго-саксонскими хозяевами».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил в гибели Дарьи Дугиной «террористов украинского режима».

30-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.