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В Запорожье смерть Дугиной связали с Украиной

Член администрации Запорожья Владимир Рогов связал смерть Дарьи Дугиной с Украиной
Дарья Дугина

Дарья Дугина. Фото: Telegram-канал «Русский горизонт»

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов связал смерть Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина, с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и ее отец — Александр Дугин», — заявил Рогов, обратив внимание на то, что Дугина вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его анго-саксонскими хозяевами».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил в гибели Дарьи Дугиной «террористов украинского режима».

30-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.

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Марина Совина
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