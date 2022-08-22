Конфискованная у российского олигарха яхта вызвала ажиотаж на аукционе

Конфискованная у олигарха Пумпянского яхта вызвала ажиотаж на аукционе по ее продаже

Конфискованная властями Гибралтара яхта Axioma, предположительно принадлежащая предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, вызвала ажиотаж среди участников аукциона по ее продаже. Об этом агентству Bloomberg сообщил брокер дома Howe Robinson Partners Найджел Холлиер.

Речь идет о 72-метровом судне, которое арестовали в порту Гибралтара в марте по требованию банка JPMorgan. Его руководство утверждает, что принадлежащая российскому олигарху компания Pyrene Investments задолжала банку как минимум 20 миллионов долларов.

Известно, что на данный момент запросы на участие в торгах, которые запланированы на 23 августа, подало 115 человек, из них 28 человек лично посетили яхту. Точная стоимость судна не раскрывается, однако ориентировочно она составит 77 миллионов долларов (4,5 миллиарда рублей). Отмечается, что выручку от продажи яхты перечислят на помощь украинским беженцам.

В апреле также появилась информация о том, что Минюст США захотел продать яхту Tango, принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, ради помощи Украине. Испанская полиция вместе с сотрудниками ФБР арестовала имущество предпринимателя в Пальма-де-Майорка.