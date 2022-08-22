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«Манчестер Юнайтед» усилился футболистом «Реала»

Полузащитник Каземиро перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Фото: PHIL NOBLE / Reuters

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщается на сайте «красных дьяволов».

Каземиро подписал контракт с МЮ до июня 2026 года с опцией продления на год. Хавбек ранее выступал за мадридский «Реал». Трансферная стоимость бразильца оценивается в 40 миллионов евро. По данным Sky Sports, сумма сделки составила около 83 миллионов евро.

30-летний Каземиро известен по выступлениям за «Сан-Паулу», «Реал» и «Порту». В составе королевского клуба бразилец трижды выигрывал Ла Лигу и пять раз становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

На счету Каземиро пять голов в 63 матчах за сборную Бразилии. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки в 2019 году.

Николай Костюков
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