«Манчестер Юнайтед» усилился футболистом «Реала»

Полузащитник Каземиро перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщается на сайте «красных дьяволов».

Каземиро подписал контракт с МЮ до июня 2026 года с опцией продления на год. Хавбек ранее выступал за мадридский «Реал». Трансферная стоимость бразильца оценивается в 40 миллионов евро. По данным Sky Sports, сумма сделки составила около 83 миллионов евро.

30-летний Каземиро известен по выступлениям за «Сан-Паулу», «Реал» и «Порту». В составе королевского клуба бразилец трижды выигрывал Ла Лигу и пять раз становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

На счету Каземиро пять голов в 63 матчах за сборную Бразилии. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки в 2019 году.