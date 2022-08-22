Россиянам назвали самое частое время смерти

Кардиолог Юрий Серебрянский: больше всего смертей приходится на четыре-пять утра

Больше всего смертей приходится на период с четырех до пяти утра, рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. Самое частое время смерти человека врач назвал россиянам в беседе с изданием Ura.ru.

По словам Серебрянского, именно в это время замедляется сердечная деятельность, что особенно опасно для больных людей. «У человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это все усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы», — объяснил причину перебоя сердечной деятельности врач. Кроме того, добавил он, на это же время суток часто приходится внезапная смерть человека без каких-либо предпосылок.

Кардиолог предупредил, что о проблемах с сердцем может сказать храп. «Если человек уже под утро начинает храпеть, этому могут не придавать большого значения. Хотя храп может быть связан с тем, что замедляется сердечная деятельность», — пояснил врач, подчеркнув, что в ранние утренние часы медсестрам в медицинских учреждениях нужно быть особенно внимательными и делать обход.

Ранее специалисты назвали привычки, провоцирующие преждевременную кончину. Врачи полагают, что полноценный сон и минимум алкоголя помогут сохранить здоровье и отсрочить смерть.