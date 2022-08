Названы провоцирующие преждевременную смерть привычки

Диетолог Ларс Тор Фаднес: обилие полуфабрикатов в рационе повышает риск ранней смерти

Специалисты полагают, что полноценный сон и минимум алкоголя помогут сохранить здоровье и отсрочить смерть. В беседе с изданием Eat This, Not That! они назвали привычки, провоцирующие преждевременную кончину.

По словам Тима Макафи, возглавлявшего Управление по вопросам курения и здоровья в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний, главной причиной преждевременной смерти в США является курение. Он заявил, что эта вредная привычка в среднем укорачивает жизнь женщин на одиннадцать лет, а мужчин — на двенадцать.

Неправильное питание также негативно сказывается на продолжительности жизни. Норвежский диетолог Ларс Тор Фаднес отметил, что обилие в рационе полуфабрикатов повышает риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Норвежская исследовательница Трине Мохолд уверена, что к преждевременной смерти ведет и малоподвижный образ жизни. По ее словам, регулярная физическая нагрузка поможет снизить риск развития многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Молход уверена: даже если начать тренироваться в позднем возрасте, это все равно положительно повлияет на состояние организма. «Физическая активность помогает нам жить дольше и лучше», — заключила она.

Американский психолог Мишель Дреруп заявила, что чем короче сон, тем короче жизнь. По ее словам, люди зачастую пренебрегают сном и тратят освободившееся время на личные дела или работу. Дреруп призвал осознать важность ночного отдыха и начать спать полноценно.

Злоупотребление алкоголем, сообщила научный сотрудник Австралийского университета Анжела Вуд, может также привести человека к преждевременной смерти. По ее словам, для сохранения здоровья нужно либо пить умеренно, либо отказаться от алкоголя полностью. «Сокращение употребления спиртного не только снизит риск заболеваний сердца, но и продлит жизнь и сохранит здоровье», — резюмировала она.

