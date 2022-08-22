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Начато расследование по факту захвата арестантами сотрудников российского СИЗО

СКР возбудил дело из-за захвата арестантами сотрудников кемеровского СИЗО в заложники

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту захвата сотрудников кемеровского СИЗО в заложники арестантами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ведомства по Кемеровской области.

Расследование ведется по статье 206 УК РФ («Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц»).

По версии следствия, подследственные, находящиеся в СИЗО-1, взяли в заложники трех сотрудников, после чего потребовали выдать им мобильные телефоны, наркотики и сигареты. Кроме того, арестанты хотели встречи с руководством ФСИН. Они добровольно освободили одного заложника и оставили у себя двоих. В ходе переговоров их также выпустили.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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Любовь Ширижик
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