Стало известно о дистанционном управлении бомбой в машине дочери Дугина

Источник «Ленты.ру» сообщил о дистанционном управлении бомбой в машине дочери Дугина

Бомба, заложенная в автомобиль политолога Александра Дугина, которым управляла его дочь Дарья, была приведена в действие дистанционно. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инициатор взрыва был дистанционный, команду на подрыв дали, видя, что она в машине», — пояснил он. По его словам, неизвестные подобрали место взрыва таким образом, чтобы не пострадали другие машины. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В настоящее время следователи изучают записи видеокамер в районе подрыва автомобиля и на фестивале.

За автомобилем Дарьи Дугиной следили люди с обезличенными телефонами, сообщает Telegram-канал Mash. Данные биллинга показали, что неизвестные ехали за ней от предполагаемого места минирования — парковка усадьбы Захарово — до места взрыва. Звонок с одного из телефонов привел в действие бомбу, после чего аппараты исчезли из сети.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.