Опубликовано видео въезда в Россию подозреваемой в убийстве Дугиной

Опубликовано видео въезда в Россию подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной

Опубликовано видео въезда в Россию женщины, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующие кадры распространила ФСБ.

На кадрах видно, как предполагаемая убийца въезжает в страну. Более того, силовики полагают, что преступница заселилась в один дом с жертвой.

Ранее стало известно, что предполагаемая убийца Дугиной оказалась бойцом полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.