Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Опубликовано видео въезда в Россию подозреваемой в убийстве Дугиной

Опубликовано видео въезда в Россию подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Опубликовано видео въезда в Россию женщины, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующие кадры распространила ФСБ.

На кадрах видно, как предполагаемая убийца въезжает в страну. Более того, силовики полагают, что преступница заселилась в один дом с жертвой.

Ранее стало известно, что предполагаемая убийца Дугиной оказалась бойцом полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать дочь для прикрытия
В США упрекнули Украину в недостаточной поддержке граждан
Жители Севастополя сообщили о взрывах
В США рассказали о «проигрывающих ржавчине» ВМС
Турция удвоила закупки нефти в России
В российских городах пройдет квест в честь Дня флага
Блогерша купила грузовик потерянных посылок и раскрыла их ценное содержимое
Пьяный россиянин насмерть забил лопатой родную мать
Умер звезда «Безумного Макса» Винсент Джил
В Китае изменили концовку мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.