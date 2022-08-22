Силовые структуры
Опубликовано видео въезда в Россию подозреваемой в убийстве Дугиной
Опубликовано видео въезда в Россию подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи ДугинойСюжетУбийство дочери Александра Дугина
Опубликовано видео въезда в Россию женщины, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующие кадры распространила ФСБ.
На кадрах видно, как предполагаемая убийца въезжает в страну. Более того, силовики полагают, что преступница заселилась в один дом с жертвой.
Ранее стало известно, что предполагаемая убийца Дугиной оказалась бойцом полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.