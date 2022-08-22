Предполагаемая убийца дочери Дугина оказалась бойцом полка «Азов»

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной оказалась бойцом полка «Азов»

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной оказалась бойцом полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в интернете появилось фото удостоверения Натальи Вовк, из которого следует, что она была военнослужащей «Азова».

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.