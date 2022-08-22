Машину следившей за дочкой Дугина убийцы продали на Украине

Mini Cooper, на котором убийца следила за журналисткой Дугиной, продали на Украине

Mini Cooper, на котором гражданка Украины Наталья Вовк следила за журналисткой Дарьей Дугиной, продали на Украине, сообщается в Telegram-канале «Комсомольская правда».

По данным издания, машину выставили на сайте продажи транспорта в интернете. Кроме того, фамилия продавца совпадает с фамилией дочери убийцы — Софии Шабан.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. При въезде в Россию на машине стоял регистрационный номер Донецкой народной республики Е982ХН DPR, а в Москве уже использовались номера Казахстана — 172AJD02. После совершения убийства исполнительница покинула страну под украинским номером AH7771IP и скрылась в Эстонии.

Материалы переданы в Следственный комитет России, который расследует уголовное дело об убийстве.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.