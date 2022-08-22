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Американские F-16 будут использовать еще 20 лет

The National Interest: модернизированные истребители F-16 будут летать в 2040-х годах

Фото: Josh Smith / Reuters

В США модернизируют истребители четвертого поколения. Однодвигательный самолет F-16 Fighting Falcon, который разработали в 1974 году, будут использовать в 2040-х годах, пишет The National Interest.

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют продолжать полеты на самолетах F-16, которые разработали почти 50 лет назад. Отмечается, что это связано с большим количеством F-16, которые состоят на вооружении. Также модернизированный самолет может стать доступной альтернативой истребителям пятого поколения F-35.

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Усовершенствованный F-16 получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Руководитель программы F-16 Центра управления жизненным циклом ВВС Тим Бейли подчеркнул, что ведомство планирует обновить оборудование истребителей «настолько быстро, насколько это возможно». Также в рамках модернизации F-16 получит специальное покрытие Have Glass, которое снижает радиолокационную заметность истребителя.

«Мы ожидаем, что сотни F-16 будут находиться на действительной службе в ближайшие десятилетия», — сообщил Бэйли, отметив, что самолеты могут продолжать полеты в 2040-х годах.

В апреле заместитель начальника штаба по планам и программам ВВС США генерал-лейтенант Дэвид С. Нахом сообщил, что F-16 могут эксплуатировать еще 18-20 лет. Самолет сможет выполнять задачи, требуя меньше затрат на обслуживание, чем истребители пятого поколения.

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Даниил Иринин
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