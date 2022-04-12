В США продолжат использовать устаревшие истребители

Генерал-лейтенант Нахом сообщил, что истребители F-16 могут эксплуатировать еще 18-20 лет

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут эксплуатировать истребители F-16 Fighting Falcon, которые были приняты на вооружение в 1978 году, еще 18-20 лет. Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на заместителя начальника штаба по планам и программам ВВС США генерал-лейтенанта Дэвида С. Нахома.

В интервью журналу Air Force Magazine Нахом сообщил, что F-16 может выполнять задачи, требуя меньше затрат на обслуживание, чем платформы пятого поколения.

Легкий истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon совершил первый полет в 1974 году, а в 1978 году ВВС США начали эксплуатацию F-16A. Однодвигательный самолет может нести ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также корректируемые и свободнопадающие бомбы.

Ранее в публикации 19FortyFive предположили, что американский истребитель шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), станет развитием самолета X-44 Multi-Axis No-Tail Aircraft (MANTA).

В марте стало известно, что ВВС США модернизируют парк истребителей F-16. Самолет получит новую систему связи и навигации, а также радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).