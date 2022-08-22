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Губерниев высмеял Бузову из-за ошибки в соцсети

Губерниев предложил Бузовой почитать Шекспира после ошибки певицы в имени писателя
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: @buzova86

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял певицу Ольгу Бузову после того как знаменитость в своем посте в соцсети ошиблась в имени писателя Уильяма Шекспира, назвав его Уильманом. В своем Telegram-канале журналист в шутку предложил артистке почитать британского драматурга.

Губерниев иронично обозначил Бузову как «свою подругу» и заявил, что звезда продолжает «лепить и творить». Ведущий также напомнил о своем конфликте с певицей, возникшем из-за того, что он в эфире телеканала «Матч ТВ» обратился к ней цитатой «Вы перестали пить коньяк по утрам?» из книги «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» писательницы Астрид Линдгрен. «Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана нашего Шекспира?» — написал он.

Публикация с упоминанием Шекспира появилась 20 августа в аккаунте Бузовой в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Как жаль, что "клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду". Уильман Шекспир», — говорилось в посте. Комментаторы обратили внимание на ошибку в написании имени английского классика. Спустя какое-то время подпись в посте была исправлена на «У. Шекспир».

Конфликт Губерниева с Бузовой возник в июне 2021 года в эфире программы «Все на матч», в ходе которой певица выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. После того как телезвезда не смогла ответить на вопрос о футболе, комментатор обратился к ней с фразой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Этот вопрос довел Бузову до слез. Губерниев вскоре извинился перед артисткой, признавшись, что не ставил перед собой цели обидеть ее.

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Маргарита Щигарева
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