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Россиянам предложили раздеваться в жару и смог

Эксперт МЧС по безопасности Михаил Макеев посоветовал носить в жару минимум одежды
СюжетПожар в Москве:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Легче перенести жару и смог поможет отказ от излишков одежды, рассказал инструктор по выживанию, эксперт МЧС по безопасности Михаил Макеев. Он пояснил изданию News.ru, почему россиянам лучше раздеваться в жаркую погоду.

Учитывая рекомендации жителям Москвы, которую на несколько дней настиг смог от пожаров в Рязанской области, не проветривать помещения, Макеев посоветовал им раздеться, носить минимум одежды и пить горячий чай, чтобы избежать перегрева. По его словам, горячий чай хорошо охлаждает и утоляет жажду.

Также на помощь в жару придут влажные тряпки, которыми нужно смачивать тело, добавил эксперт МЧС по безопасности. Тем, кто находится дома, Макеев предложил периодически охлаждаться в ванной.

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На вопрос, нужно ли носить защитные маски, он ответил, что это лучше, чем ничего, но уже через 15-20 минут использования маска становится бесполезной. Но, как отметил Макеев, этого времени как раз хватит, чтобы дойти до ближайшего магазина.

Ранее Михаил Макеев рассказывал, что нужно сделать, чтобы выжить при падении на рельсы в метро. Эксперт посоветовал в первую очередь обращать внимание на время прибытия следующего поезда и исходя из этого предпринимать решения.

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Вера Владзиевская
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